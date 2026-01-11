Алберт Попов на под секунда от лидера след първия манш в Аделбоден

Алберт Попов се класира за втория манш в слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Аделбоден (Швейцария). Най-добрият български състезател даде 12-о време от 57.57 секунди.

Попов е на 92 стотни лидера до момента Хенрик Кристоферсен (Нрвегия), който записа 56.65 секунди.

Кристоферсен, бронзов медалист в слалома на Олимпийските игри през 2014 година, би бил шестият различен победител в шест състезания този сезон, ако запази лидерството си.

Той има аванс от 28 стотни пред родения в САЩ Лий МакГрат (Норвегия), а трети е Едуард Халберг (Финландия) с пасив от 29 стони.

Световният шампион Лоик Меяр (Швейцария) е с 0.38 секунди изоставане на петото място, с една позиция пред олимпийския шампион Клеман Ноел (Франция), който спечели в сряда в Мадона ди Кампильо (Италия).

Лидерът в класирането в дисциплината слалом Тимон Хауган не успя да завърши, след като пропусна врата.

Публиката на финала в Аделбоден почете с минута мълчание жертвите на пожара в бар в близкия Кран-Монтана на Нова година. Курортът ще бъде домакин на състезания за Световната купа за мъже и жени след три седмици.

Първите 30 състезатели ще карат във втория манш, който започва в 14:30 часа българско време.

Снимки: Imago