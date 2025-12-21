Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

  • 21 дек 2025 | 13:27
  • 390
  • 0
Петър Попангелов: Алберт Попов трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви суперкласирания

Надявам се за 27 декември да има условия за каране на ски и да се почнат и откриването на сезона и празника по случай 130 години Боровец. Ще има демонстративно каране на ски-учителите, ще има детски състезания, сцена с музикално оформление. Единственото, което ни притеснява е, че срокът е малък и ще трябва да се активират всички снежни инсталации, за да направим сняг за 27-и, да добие зимен вид курортът. Това каза за предаването "Арена спорт" легендата на българските ски Петър Попангелов, който коментира и представянето на Алберт Попов този сезон.

Запитан какво очаква от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, по-малко от 50 дни от тяхното начало, той отговори:

"За Алберт, аз гледам всички стартовете в Световната купа, мисля, че още формата не му е в оптималния вариант. Дано има късмет момчето, защото знаете, че конкуренцията е огромна и в сноуборда знаете, че също има голям напредък."

"Има много стартове дотогава. Каквото покаже ситуацията и психическата настройка на самия ден, това ще очакваме за в бъдеще", добави Попангелов.

"Алберт Попов за мен трябва да си гони неговото каране, без да си мечтае за някакви такива суперкласирания. Примерно за шестица, десетка, това ще бъде голям успех", завърши бившият скиор.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

Иван Дончев стана шампион на 1000 метра на Държавното първенство по шорттрек по дистанции

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 158
  • 0
Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

Атанас Фурнаджиев: Не е приятно Съдът да решава проблемите в спорта

  • 21 дек 2025 | 13:26
  • 332
  • 2
Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

Монреал разби Питсбърг, Джейкъб Фаулър с първа "суха мрежа"

  • 21 дек 2025 | 12:08
  • 376
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 дек 2025 | 08:39
  • 1259
  • 0
Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

Кълъмбъс Блу Джакетс привлече нападателя Мейсън Марчмънт

  • 20 дек 2025 | 20:41
  • 580
  • 0
Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

Влади Зографски не можа да мине първия кръг в Енгелсберг

  • 20 дек 2025 | 18:35
  • 836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 15141
  • 69
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 6828
  • 14
Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

Астън Вила приема Юнайтед с поглед към върха

  • 21 дек 2025 | 08:45
  • 7634
  • 9
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 6479
  • 6
"Сините" не се дават на плевенчани

"Сините" не се дават на плевенчани

  • 21 дек 2025 | 13:00
  • 2818
  • 1
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 1175
  • 3