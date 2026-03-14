Грегор Дешванден спечели ски скоковете в Осло

Грегор Дешванден записа първата си победа в Световната купа по ски скокове, след като стигна до първото място в надпреварата от 25-ия кръг за сезона в Осло. Българинът Владимир Зографски пък не успя да преодолее първия кръг на надпреварата край норвежката столица.

Дешванден, бронзов медалист от Милано-Кортина 2026, изкара отличен ден в Осло и направи опити на 132.5 и 130.5 метра за сбор от 263.1 точки. Той изпревари с 1.4 точки Максимилиан Ортнер, който записа първия си подиум за сезона. Японецът Наоки Накамура допълни почетната стълбичка с 251.7 точки.

Зографски, който само преди седмица постигна най-добрия резултат в кариерата си с трето място в Лахти, отпадна в първия рунд. Българинът завърши на 41-о място, след като скочи на 118 метра за 106.1 точки. Той остана на 6.2 от последния класирал се Зак Могел от Словения.