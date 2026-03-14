Стурла Холм Лагрейд записа трета поредна победа в Световната купа, Владимир Илиев завърши на 41-о място

  • 14 март 2026 | 16:50
Норвежецът Стурла Холм Лагрейд записа третата си поредна победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като бе категорично над всички в преследването на 12.5 км в Отепе, Естония. Българинът Владимир Илиев завърши 41-и от 60 участници в 18-ия от общо 21 кръга през сезона.

Лагрейд водеше на всяка контрола, но авансът му стана огромен на третата стрелба, когато остана единственият биатлонист без грешен патрон. Норвежецът, медалист във всяка дисциплина на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, завърши за 34:41.0 минути за четвъртия си подиум в Световната купа.

Лагрейд влезе в най-добрата си форма именно за Милано-Кортина, като преди Олимпиадата той нямаше подиум. Норвежецът напусна Италия с по две сребърни и две бронзови отличия, а серията продължи и в Световната купа. Той бе втори в индивидуалната дисциплина в Контиолахти, след което записа победи в масов старт, спринт и вече преследване.

Лагрейд, пети в класирането за Световната купа със 749 точки, завърши с 2:33.4 минути пред французина Емилиен Жаклен, а на трето място се класира норвежецът Мартин Улдал.

Българинът Владимир Илиев финишира 41-и с 5:37.1 минути и девет грешки в стрелбата.

Лидер в генералното класиране на Световната купа е французинът Ерик Перо, който днес бе 11-и. Той е с 1058 точки, а негов нов подгласник е шведът Себастиан Самуелсон с 814. Той завърши пети и води със 17 точки на италианеца Томазо Джакомел.

  • 153
