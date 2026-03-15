Радо Янков остана 25-и в паралелния гигантски слалом в сноуборда във Вал Сен Ком, победа за Кавиезел

Швейцарецът Дарио Кавиезел спечели паралелния гигантски слалом в сноуборда в канадския зимен център Вал Сан Ком, валиден за Световната купа. Той бе най-бърз от всички, като във финала победи италианеца Едвин Корати. В малкия финал Арно Годе от Канада бе по-бърз от американеца Уолкър Оувърстейк.

Единственият българин в състезанието Радослав Янков остана 25-и с общо време 1:20.33 минута, като не успя да преодолее квалификациите. Така той не намери място сред първите 16 и не се класира за същинската фаза на вечерните състезания, които закъсняха малко.

В генералното класиране за Световната купа води италианецът Маурицио Бормолини с 865 точки пред сънародника си Арон Марч с 653, а трети е Бенямин Карл от Австрия с 590. Радо Янков е 12-и с 338 точки. Две позиции зад него и Тервел Замфиров с 316.

В неделя ще се състои още едно състезание в паралелния гигантски слалом в Вал Сен Ком.