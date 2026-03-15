  • 15 март 2026 | 02:25
Българските състезатели не успяха да преминат репешажите на 500 и на 1500 метра на Световното първенство по шорттрек за мъже и за жени в Монреал (Канада).

В спринта Иван Дончев се класира втори в трета серия с 42.048 секунди, но само Кейта Ватанабе (Япония) с 41.942 продължи напред. Асен Гюров остана трети в пета серия с 41.863 секунди.

В четвъртфиналните репешажите на 1500 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев финишира трети в първа серия с 2:24.028 минути, Иван Дончев е пети в трета с 2:14.496.

Световен шампион на 1500 метра с 2:14.974 минути стана Джон-ун Рим (Република Корея), 18-годишен, който има две световни титли за юноши на тази дистанция.

Първенството в Монреал завършва в неделя.

