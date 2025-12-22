Алберт Попов даде 18-о време в първия манш на слалома в Алта Бадия

Най-добрият български състезател Алберт Попов зае 18-а позиция в първия манш от слалома при мъжете от Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Алта Бадия.

Попов, който стартира с 12-и номер, измина трасето за 54.62 секунди и от 14.30 часа българско време ще участва във втория манш.

Българинът изостана на 1.32 секунди от олимпийския шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), който даде най-добро време - 53.30 секунди.

Втори е Атле Лий МакГрат (Норвегия) с 53.39 секунди, а трети - Лоик Меяр (Швейцария) с 53.56.

Другият българин, който участва в слалома, Калин Златков финишира за 57.90 секунди и е 61-и от 61 завършили първия манш и отпадна от надпреварата.