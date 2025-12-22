Алберт Попов: Днес просто не се получи

Асът на българските алпийски ски Алберт Попов завърши на 23-то място в последния слалом за годината от календара на Световната купа. Аби не бе доволен от карането си в Алта Бадия, но ще си вземе поуки за най-важните стартове през януари и олимпийските игри в средата на февруари. „Не съм доволен, разбира се. Тръгнах с добри очаквания, защото бях бърз на тренировките. Очевидно нещо не пасна. Със сигурност това не е една от любимите ми писти, но тук съм бил и бърз. Дадох всичко от себе си, ала днес просто не се получи“, коментира веднага след края на състезанието Попов пред Александър Михнев.

Аби се надявам на силни изяви в петте слалома през януари, но признава, че няма очаквания за нито един от тях. Дори и за олимпиадата. „Стабилен съм и силно вярвам, че януари ще бъде по-силен месец за мен“, завърши алпиецът.