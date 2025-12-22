Алберт Попов с 23-о място на слалома в Алта Бадия

Най-добрият български състезател Алберт Попов зае 23-а позиция в слалома при мъжете от Световната купа по ски алпийски дисциплини в италианския зимен център Алта Бадия.

Попов даде общо време 1:46.10 минута, след като беше 18-и в първия манш с 54.62 секунди и 20-и във втория с 51.48.

Българинът изостана на 1.60 секунди от победителя Атле Лий МакГрат (Норвегия), който постигна 1:44.50 минута (53.39 и 51.11). За него това е първа победа за новия сезон и четвърта в кариерата си.

"Невероятно съм щастлив това вече е едно любимите ми места. Победата означава много повече от един подиум, защото в крайна сметка си постигнал целта си", каза норвежецът след слалома.

Втори на 30 стотни от секундата остана лидерът след първия манш и олимпийски шампион в дисциплината Клеман Ноел (Франция), който даде доста слабо време във втората част от състезанието. Швейцарецът Лоик Меяр е трети с пасив от 39 стотни, след като допусна грешка в долната част на трасето.

В топ 6 са още Тимон Хауган (Норвегия), Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) и Пако Раса (Франция).

Австриецът Марко Шварц, който спечели гигантския слалом в неделя в Доломитите, първата му победа от 729 дни след сериозна контузия беше дисквалифициран в слалома.

Четирикратният носител на Световната купа и лидер в класирането Марко Одермат не стартира днес.

Другият българин, който участва в слалома, Калин Златков финишира за 57.90 секунди и е 61-и от 61 завършили първия манш и отпадна от надпреварата.

В генералното класиране води Марко Одермат с 805 точки, следван от Тимон Хауган с 360, Лукас Пинейро Бротен с 358 и други. Алберт Попов заема 63-о място с 57.

В подреждането за малката световна купа в слалома начело е Хауган с 245 точки, пред Клеман Ноел със 182 и Пако Раса със 180, а Попов се нарежда 21-и с 57 точки.

Следващото състезание от Световната купа при мъжете е на 27 декември - супергигантски слалом в Ливиньо (Италия).

Снимки: Gettyimages