Алекси Пинтюро слага край на състезателната си кариера

  • 15 март 2026 | 02:48
  • 326
  • 0
Френският ски състезател Алексис Пинтюро заяви в събота, че ще се пенсионира в края на месеца след финалите на Световната купа, предаде АП. Пинтюро е един от най-добрите френски скиори в историята, като от известно време обмисляше пенсиониране след серия от контузии.

„Вероятно е подходящият момент“, каза трикратният олимпийски медалист. „Знаех, че този сезон ще бъде последният.“

Специалист по гигантски слалом, Пинтюро претърпя последния си неуспех миналата година, когато той падна тежко в супергигантски слалом и беше изкаран по въздух от пистата в Кицбюел, Австрия.

34-годишният Пинтюро е спечелил 34 състезания от Световната купа, повече от половината в гигантски слалом, и е спечелил Световната купа в генералното класиране през 2021 година. Пинтюро има осем медала, включително три златни, от световни първенства.

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Грегор Дешванден спечели ски скоковете в Осло

Грегор Дешванден спечели ски скоковете в Осло

  • 14 март 2026 | 19:54
  • 742
  • 0
Лиза Витоци спечели преследването на 10 км в Отепя, Лора Христова е на 36-а позиция

Лиза Витоци спечели преследването на 10 км в Отепя, Лора Христова е на 36-а позиция

  • 14 март 2026 | 17:59
  • 1204
  • 4
Стурла Холм Лагрейд записа трета поредна победа в Световната купа, Владимир Илиев завърши на 41-о място

Стурла Холм Лагрейд записа трета поредна победа в Световната купа, Владимир Илиев завърши на 41-о място

  • 14 март 2026 | 16:50
  • 869
  • 1
Стела Янчовичина се класира 16-а и в слалома на Параолимпийските игри

Стела Янчовичина се класира 16-а и в слалома на Параолимпийските игри

  • 14 март 2026 | 16:45
  • 667
  • 0
Шайб триумфира в Оре и заслужи малкия кристален глобус

Шайб триумфира в Оре и заслужи малкия кристален глобус

  • 14 март 2026 | 15:54
  • 1163
  • 4
Невероятната година на Хедегарт продължава

Невероятната година на Хедегарт продължава

  • 14 март 2026 | 14:40
  • 1017
  • 0
Виж всички

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 132144
  • 1041
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 31521
  • 145
Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

Реал завърши перфектната седмица с изразителна победа, много юноши и невероятен гол на Гюлер

  • 14 март 2026 | 23:59
  • 14301
  • 33
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 18872
  • 56
Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

Уест Хам спря Манчестър Сити и доближи Арсенал до титлата

  • 14 март 2026 | 23:55
  • 10343
  • 48
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 55389
  • 102