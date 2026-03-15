Алекси Пинтюро слага край на състезателната си кариера

Френският ски състезател Алексис Пинтюро заяви в събота, че ще се пенсионира в края на месеца след финалите на Световната купа, предаде АП. Пинтюро е един от най-добрите френски скиори в историята, като от известно време обмисляше пенсиониране след серия от контузии.

„Вероятно е подходящият момент“, каза трикратният олимпийски медалист. „Знаех, че този сезон ще бъде последният.“

Специалист по гигантски слалом, Пинтюро претърпя последния си неуспех миналата година, когато той падна тежко в супергигантски слалом и беше изкаран по въздух от пистата в Кицбюел, Австрия.

34-годишният Пинтюро е спечелил 34 състезания от Световната купа, повече от половината в гигантски слалом, и е спечелил Световната купа в генералното класиране през 2021 година. Пинтюро има осем медала, включително три златни, от световни първенства.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages