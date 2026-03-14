  3. Лиза Витоци спечели преследването на 10 км в Отепя, Лора Христова е на 36-а позиция

  • 14 март 2026 | 17:59
Италианката Лиза Витоци спечели преследването на 10 км в биатлона в естонския зимен център Отепя, като направи само две грешки и завърши за 33:33.7 минути. Тя тръгна втора след французойката Жулия Симон, като имаше голяма борба между двете до средата на дистанцията, но след това Витоци се откъсна и спечели убедително.

Втора остана Суви Минкинен от Финландия, която завърши на 26.2 секунди зад италианката със само една грешка на втора стрелба. Трета е французойката Лу Жанмоно, която остана само на 0,7 секунди зад Минкинен. В Топ 5 влязопа още две французойки - Жюстин Бреза-Буше и Осеан Мишелон.

Лора Христова завърши на 36-о място, като остана на 4:11.3 минути зад Лиза Витоци. Българката направи отличен старт, след като тръгна от 21-ва позиция на малко повече от минута след Симон.

Лора Христова 21-ва в спринта в Отепя
При първата стрелба бронзовата медилистка от индивидуалния старт на Олимпийските игри в Милано-Кортина не направи грешка, което й позволи да се изкачи до 15-о място. Христова се представи отлично и на втора стрелба, като отново свали всички мишени и се придвижи на седма позиция във временното класиране. Малко след половината дистанция родната състезателка вече бе 12-а. Тя обаче се смъкна до 23-о място след три грешки на трета стрелба, а след четвъртата стана 36-а след още три пропуска.

В генералното класиране на Световната купа Лора Христова е на 46-о място с 93 точки. Водачка е французойката Лу Жанмоно с 1009 точки, втора е Суви Минкинен от Финландия с 808, а трета - Ана Магнусон (Швеция) със 739. Витоци се изкачи на пета позиция със 720.

Още от Зимни спортове

Стурла Холм Лагрейд записа трета поредна победа в Световната купа, Владимир Илиев завърши на 41-о място

Стела Янчовичина се класира 16-а и в слалома на Параолимпийските игри

Шайб триумфира в Оре и заслужи малкия кристален глобус

Невероятната година на Хедегарт продължава

Снеговалеж и мъгла отмениха Супер-Г в Куршевел

9 секунди преди края на продължението Сейнт Луис разплака Едмънтън

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Съставите на Арсенал и Евертън

Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

