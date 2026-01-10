Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 264
  • 0
Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 м в София

Зара Илиева и Александър Божилов триумфираха на 3000 метра при жените и мъжете на международния атлетически турнир “Академик” в София. Илиева поднесе една от изненадите при жените и се наложи с личен рекорд от 10:01.81 минути. Втора завърши Маринела Нинова с 10:04.64 мин, а тройката допълни Михаела Ботинари с 10:06.37 мин. 

При мъжете на 3000 м първото място грабна Александър Божилов с 8:47.83 мин. Втори се нареди Николай Начев с 8:52.28 мин, а трети завърши Ангел Дарандашев с личен рекорд от 8:57.67 мин. 

Снимки: Борислав Цветанов

