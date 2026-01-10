Популярни
  Христо Илиев и Радина Величкова най-бързи на 60 метра на "Академик"

Христо Илиев и Радина Величкова най-бързи на 60 метра на “Академик”

  • 10 яну 2026 | 18:19
  • 863
  • 0
Христо Илиев и Радина Величкова най-бързи на 60 метра на “Академик”

Христо Илиев и Радина Величкова спечелиха спринта на 60 метра при мъжете и жените на международния атлетически турнир “Академик” в София. Илиев се наложи с резултат 6.69 секунди при мъжете в компанията на всички най-добри родни спринтьори в момента. Втори завърши Никола Караманолов с 6.78 сек, а трети финишира Йоан Каменов с 6.83 сек. 

48 Международен турнир по лека атлетика "Академик"

При жените европейската шампионка за девойки на 100 метра Радина Величкова се наложи със 7.40 сек. Втора с личен рекорд от 7.47 сек се нареди Рая Димитрова, а третото място зае Никол Андонова със 7.64 сек. Малко по-рано Андонова се нареди трета и на 60 м/пр. 

Снимки: Борислав Цветанов

