Христо Илиев и Радина Величкова най-бързи на 60 метра на “Академик”

Христо Илиев и Радина Величкова спечелиха спринта на 60 метра при мъжете и жените на международния атлетически турнир “Академик” в София. Илиев се наложи с резултат 6.69 секунди при мъжете в компанията на всички най-добри родни спринтьори в момента. Втори завърши Никола Караманолов с 6.78 сек, а трети финишира Йоан Каменов с 6.83 сек.

48

При жените европейската шампионка за девойки на 100 метра Радина Величкова се наложи със 7.40 сек. Втора с личен рекорд от 7.47 сек се нареди Рая Димитрова, а третото място зае Никол Андонова със 7.64 сек. Малко по-рано Андонова се нареди трета и на 60 м/пр.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов