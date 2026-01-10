Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

  • 10 яну 2026 | 18:42
  • 339
  • 0
Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

Андреа Савова и Тодор Тодоров за поредна година бяха най-бързи на 400 метра на международния турнир “Академик”, който се провежда в столичната зала “Фестивална”. Савова нямаше конкуренция при жените и спечели с резултат 54.39 секунди. Втора се нареди Виктория Чанкова с 57.21 сек, а третото място зае Каролина Иванчовска с 57.24 сек. 

48 Международен турнир по лека атлетика "Академик"

При мъжете Тодоров също беше убедителен и грабна победата с 48.22 сек. Втори на две обиколки се нареди Димитър Христов с 49.50 сек, а на трета позиция се класира Радин Вълчев с 49.67 сек. 

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Лека атлетика

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 12163
  • 9
Визи спират етиопските атлети за Световното по крос-кънтри в Талахаси

Визи спират етиопските атлети за Световното по крос-кънтри в Талахаси

  • 7 яну 2026 | 15:00
  • 678
  • 0
Ролята на пейсмейкър в Осака е ключова за доминацията на шампионката Чемнунг през 2026 г.

Ролята на пейсмейкър в Осака е ключова за доминацията на шампионката Чемнунг през 2026 г.

  • 7 яну 2026 | 14:53
  • 511
  • 0
Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

Бивш професионален бегач e обвинен в убийство

  • 7 яну 2026 | 12:00
  • 1565
  • 0
Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

Тренировъчната партньорка на Ша'Кари Ричардсън разкри плановете си за "Кип Кейно Класик“

  • 7 яну 2026 | 11:19
  • 906
  • 0
Водещи атлети избраха да бягат 10 км във Валенсия пред Световното по крос-кънтри

Водещи атлети избраха да бягат 10 км във Валенсия пред Световното по крос-кънтри

  • 7 яну 2026 | 10:43
  • 1248
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 23421
  • 36
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 12955
  • 41
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 20747
  • 10
Ман Сити 9:0 Екзитър, носещият Семеньо записа и гол след асистенцията в дебюта си

Ман Сити 9:0 Екзитър, носещият Семеньо записа и гол след асистенцията в дебюта си

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 7991
  • 6
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 12163
  • 9
Трети кръг на ФА Къп: Продължения на Нюкасъл-Борнемут

Трети кръг на ФА Къп: Продължения на Нюкасъл-Борнемут

  • 10 яну 2026 | 18:57
  • 5489
  • 1