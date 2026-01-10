Андреа Савова и Тодор Тодоров без конкуренция на 400 метра в София

Андреа Савова и Тодор Тодоров за поредна година бяха най-бързи на 400 метра на международния турнир “Академик”, който се провежда в столичната зала “Фестивална”. Савова нямаше конкуренция при жените и спечели с резултат 54.39 секунди. Втора се нареди Виктория Чанкова с 57.21 сек, а третото място зае Каролина Иванчовска с 57.24 сек.

При мъжете Тодоров също беше убедителен и грабна победата с 48.22 сек. Втори на две обиколки се нареди Димитър Христов с 49.50 сек, а на трета позиция се класира Радин Вълчев с 49.67 сек.

Снимки: Борислав Цветанов