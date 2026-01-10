Ива Деливерска се наложи на 60 м/пр на турнир “Академик”

Ива Деливерска (Енерджи - Пловдив) спечели бягането на 60 метра с препятствия при жените на международния атлетически турнир “Академик”, който се провежда в столичнатга зала “Фестивална”. Деливерска наруши ритъма си към края, но въпреки това стигна до първото място с 8.65 секунди.

Втора завърши нейната съотборничка Пламена Чакърова с личен рекорд от 8.70 сек. Трета се нареди Никол Андонова (Супер спорт - Варна) с 8.76 сек. Тя изпревари за третото място своята съотборничка Емили Кирякова само с 1 хилядна от секундата.

На 60 метра с препятствия при мъжете на старт в крайна сметка застанаха само двама състезатели и победата извоюва Станислав Станков с 8.20 сек, следван от Добромир Николов с 8.24 сек.

Снимки: Борислав Цветанов