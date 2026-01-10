Тодор Тодоров и Андреа Савова със златен дубъл 200/400 м на “Академик”

Тодор Тодоров и Андреа Савова постигнаха златен дубъл на 200 и 400 метра на международния атлетически турнир “Академик” в София. След като първо се наложи в коронната си дисциплина 400 м, Тодоров беше най-бърз и на 200 м. В бягането на една обиколка възпитаникът на Христо Стоянов се наложи с резултат от 21.93 сек. На 200 м втората позиция при мъжете зае Георги Петков с 22.23 сек, а трети се нареди Радин Вълчев с личен рекорд от 22.31 сек.

Савова също първо беше №1 в коронната си дисциплина 400 м, а по-късно грабна златото и на 200 м с 24.51 сек. Другите две места на почетната стълбичка заеха Симона Стоянова с личен рекорд от 25.38 сек и Ванеса Янкова с 25.58 сек.

Снимки: Борислав Цветанов