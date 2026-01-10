Популярни
Димитър Панделиев отново “излъга” Иван Иванов в последния момент

  • 10 яну 2026 | 21:24
  • 794
  • 0
Димитър Панделиев отново “излъга” Иван Иванов в последния момент

Димитър Панделиев за втора поредна година победи Иван Иванов в битката на 800 метра на международния атлетически турнир “Академик” в София. Панделиев отново направи силна атака в последните метри и си осигури първото място с време 1:53.64 минути. Иванов остана на втората позиция с 1:53.77 мин, а трети финишира Борис Гатев с личен рекордът 1:55.18 мин. 

При жените първото място на 800 м извоюва Мина Младенова с личен рекорд от 2:16.00 мин. Втората позиция зае Светослава Грозданова с 2:18.23 мин, а на третото място на почетната стълбичка се качи Стефания Любенова с 2:18.67 мин. 

