Ювентус подготвя нова оферта за Киеза

Ювентус продължава да работи по трансфера на Федерико Киеза. Италианският клуб иска да привлече халфа на Ливърпул под наем, но "червените" предпочитат постоянен трансфер. "Бианконерите" подготвят нова оферта. Тя може да включва преотстъпване с опция за откупуване, което би било задължително при определени условия. Това би осигурило необходимите гаранции и за двете страни.

През настоящия сезон 28-годишният Федерико Киеза е изиграл 15 мача във Висшата лига, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция. В кариерата си до момента италианският национал е играл за Фиорентина и Ювентус (2020-2024 година).

Luciano Spalletti is very keen on brining bald Federico Chiesa to Juventus and the player has expressed his willingness to return. The Bianconeri management has inquired about the deals feasibility with Liverpool over a loan but the English club are unwilling to consider this… pic.twitter.com/r2C4ykWctm — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) January 9, 2026

