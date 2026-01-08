Тер Стеген зарадва Барселона с новина

Контузията на Марк-Андре тер Стеген се оказа незначителна и капитанът на Барселона вече е добре. Освен това той отлетя към Саудитска Арабия, където тимът е за участието си на турнира за Суперкупата на Испания.

В сряда стана ясно, че вратарят има някаква травма, но днес (четвъртък) той обяви, че е тренирал нормално на базата, след което отива да се присъедини към съотборниците си.

All good 🦾

Morning session in Barcelona.

Now heading back to Jeddah to join the team again pic.twitter.com/2MYBezty4t — Marc ter Stegen (@mterstegen1) January 8, 2026

И докато е почти сигурно, че Тер Стеген няма да вземе участие във финала в неделя, то за Барса е отлична новина, че той все пак е здрав. Това означава, че негов трансфер през този месец отново е на дневен ред. Каталунците искат да се разделят с германеца, за да могат да освободят средства за заплата на някой нов футболист. Преди дни имаше слухове за интерес на Астън Вила, Тотнъм и Жирона към него.

