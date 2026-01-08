Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Тер Стеген зарадва Барселона с новина

8 яну 2026 | 20:28

  • 8 яну 2026 | 20:28
  • 1483
  • 0
Тер Стеген зарадва Барселона с новина

Контузията на Марк-Андре тер Стеген се оказа незначителна и капитанът на Барселона вече е добре. Освен това той отлетя към Саудитска Арабия, където тимът е за участието си на турнира за Суперкупата на Испания.

В сряда стана ясно, че вратарят има някаква травма, но днес (четвъртък) той обяви, че е тренирал нормално на базата, след което отива да се присъедини към съотборниците си.

И докато е почти сигурно, че Тер Стеген няма да вземе участие във финала в неделя, то за Барса е отлична новина, че той все пак е здрав. Това означава, че негов трансфер през този месец отново е на дневен ред. Каталунците искат да се разделят с германеца, за да могат да освободят средства за заплата на някой нов футболист. Преди дни имаше слухове за интерес на Астън Вила, Тотнъм и Жирона към него.

Жирона прави опит да вземе Тер Стеген
Жирона прави опит да вземе Тер Стеген
