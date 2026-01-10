Бусато няма да пази за ЦСКА повече, "червените" му предлагат работа в клуба

Имаме окончателно развръзка за вратарския казус в ЦСКА. В тима се завръща Димитър Евтимов, който игра на „Армията“ до лятото на 2024 година, а след това застана на вратата на Ботев (Враца), твърди "Мач Телеграф". Това автоматично означава, че 35-годишният Густаво Бусато, който за 6 години в ЦСКА се превърна в чужденеца с най-много мачове за тима в историята, няма да пази повече на „червената“ врата.

Очаква се бразилецът да получи предложение за работа в клуба като скаут или треньор в школата. Контрактът на Бусато изтича в края на сезона и със сигурност няма да бъде подновен.

Най-вероятно до часове да бъде официализиран трансферът на Евтимов в ЦСКА. Припомняме, че вратарят е добре познат на Христо Янев от престоя на двамата в Ботев (Враца).