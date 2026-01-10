Популярни
  2. ЦСКА
  3. Аспарух Никодимов: Пената заслужава да се кръсти стадиона на ЦСКА на него

Аспарух Никодимов: Пената заслужава да се кръсти стадиона на ЦСКА на него

  • 10 яну 2026 | 08:34
  • 1067
  • 11

Димитър Пенев заслужава новият стадион на ЦСКА да носи неговото име. Това заяви друга легенда на „армейците" Аспарух Никодмов. Той смята, че Стратега е дал достатъчно на клуба.

Бончо Генчев: При Димитър Пенев нямаше зла мисъл
Бончо Генчев: При Димитър Пенев нямаше зла мисъл

Паро, както е известен още бившият футболист и треньор, говори за Димитър Пенев в специално интервю за предаването „Арена спорт".

Пламен Марков: Станах от ЦСКА заради футболисти като Димитър Пенев
Пламен Марков: Станах от ЦСКА заради футболисти като Димитър Пенев

„Няма да е зле, ако „Българска армия“ се казва така, защото той е дал достатъчно. Може би имаме и други играчи, които също са дали, но Пената беше голяма фигура в българския футбол. Внасяше негов си хумор в отбора. Беше светъл човек и не помня да се е скарал някой и да е имал кавга. Около него винаги беше весело, за мен той е №1“, коментира Никодимов пред БНТ.

