  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  Топмьолер връща Кауа Сантос под рамката

Топмьолер връща Кауа Сантос под рамката

  • 9 яну 2026 | 03:46
  • 160
  • 0
Топмьолер връща Кауа Сантос под рамката

Кауа Сантос е възстановен като вратар номер едно на Айнтрахт (Франкфурт) преди втората част от сезона в Бундеслигата, съобщи треньорът Дино Топмьолер.

Сантос ще бъде между гредите в петък при домакинството срещу Борусия (Дортмунд). Бразилецът загуби мястото си през есента от Михаел Цетерер, след като допусна 18 гола и направи няколко грешки.

Топмьолер каза, че Сантос се е справил добре на тренировките. „Той направи много добро впечатление в краткото време преди рестарта и затова му се доверихме. Днес говорих и с двамата. Михаел Цетерер е запознат с решението и напълно подкрепя отбора“, завърши Топмьолер.

Снимки: Gettyimages

