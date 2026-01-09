Топмьолер връща Кауа Сантос под рамката

Кауа Сантос е възстановен като вратар номер едно на Айнтрахт (Франкфурт) преди втората част от сезона в Бундеслигата, съобщи треньорът Дино Топмьолер.

Сантос ще бъде между гредите в петък при домакинството срещу Борусия (Дортмунд). Бразилецът загуби мястото си през есента от Михаел Цетерер, след като допусна 18 гола и направи няколко грешки.

Топмьолер каза, че Сантос се е справил добре на тренировките. „Той направи много добро впечатление в краткото време преди рестарта и затова му се доверихме. Днес говорих и с двамата. Михаел Цетерер е запознат с решението и напълно подкрепя отбора“, завърши Топмьолер.

Снимки: Gettyimages