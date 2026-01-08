Популярни
»
Гледай на живо

OЧАКВАЙТЕ: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
Айнтрахт се подсили в атака с нападател на Нотингам Форест

  • 8 яну 2026 | 14:36
  • 257
  • 0
Айнтрахт (Франкфурт) подсили атаката си с френския централен нападател Арно Калимуендо от Нотингам Форест. Футболистът пристига в елитния германски отбор под наем до края на сезона за сума от 1,5 млн. евро с опция за постоянното му закупуване за 27 млн. евро.

23-годишният французин е преминал през академията на Пари Сен Жермен и премина в Нотингам миналото лято за около 30 млн. евро от Рен. Той обаче не успя да се превърне в титуляр в отбора от Висшата лига и има общо само 392 минути дотук през сезона във всички турнири, като вкара 2 гола в 14 мача. Попаденията му са в Лига Европа.

„Той е бърз, пробивен и умее да завършва атаките, а също така работи много усилено без топката. За нас беше важно той да се впише много добре не само по отношение на футбола, който играе, но и по отношение на характера си“, каза членът на борда на Айнтрахт (Франкфурт), отговарящ за спорта, Маркус Кроше.

Клубът от Бундеслигата по-рано привлече голмайстора на втора дивизия и доскорошен съотборник на Лукас Петков Юнес Ебнуталиб от Елверсберг, докато Ели Уаи отиде под наем в клуба от Лига 1 Ница.

Треньорът Дино Топмьолер е без контузените нападатели Йонатан Буркарт и Миши Батшуай преди рестарта на Бундеслигата в петък - срещу Борусия (Дортмунд).

Снимки: Imago

