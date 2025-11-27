Популярни
Нападател на Айнтрахт е аут до второ нареждане
Нападател на Айнтрахт е аут до второ нареждане

Нападател на Айнтрахт е аут до второ нареждане

Нападателят на Айнтрахт Франкфурт Йонатан Буркард е аут „до второ нареждане“ заради контузия на левия прасец, съобщи клубът от Бундеслигата в четвъртък. 25-годишният Буркард е получил травмата в началото на второто полувреме в мача от Шампионската лига срещу италианския Аталанта, който бе загубен с 0:3. Аталанта отбеляза всичките си голове в рамките на шест минути, малко след като Буркард напусна терена накуцвайки. Не е ясно дали ще може да се завърне преди зимната пауза.

Германският национал Буркард пристигна през лятото от Майнц 05 и е най-добрият реализатор на Франкфурт с осем гола в Бундеслигата и три в Шампионската лига. Той отбеляза по две попадения във всеки от последните им два мача от първенството.

Контузията му допълнително утежнява проблемите на Франкфурт, тъй като тийнейджърът Джан Узун все още не се е завърнал след травма на бедрения мускул, която получи в началото на ноември. Треньорът Дино Топмьолер заяви, че Узун може да се завърне в състава за мача от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг на 6 декември.

