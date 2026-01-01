Ница усили атаката си с нападател на Айнтрахт

Ница официално финализира привличането под наем на нападателя Ели Уаи от германския Айнтрахт (Франкфурт).

Според журналиста Флориан Плетенберг, споразумението е за срок от шест месеца, като в него не е включена опция за откупуване. Германският клуб ще получи 1,5 милиона евро за преотстъпването на играча.

През настоящия сезон 22-годишният Уаи има само един отбелязан гол в 14 мача за Айнтрахт, като в повечето от тях влизаше в игра от резервната скамейка.

Ница се представя много под очакванията от старта на кампанията и заема 13-то място в Лига 1, като е в серия от 5 поредни загуби.