  3. Айнтрахт завършва годината извън първите 6 след равенство в Хамбург

  • 20 дек 2025 | 18:46
  • 505
  • 0

Хамбургер ШФ и Айнтрахт (Франкфурт) завършиха 1:1 в мач от 15-тия кръг на Бундеслигата. Двата отбора си размениха доста положения, но в крайна сметка поделиха точките.

Така след последния мач за годината участникът в Шампионската лига Айнтрахт ще остане на 7-а позиция, докато Хамбургер заема 13-о място.

Още в 18-ата минута домакините откриха резултата. След грешка в отбраната за Айнтрахт топката достигна до Алберт Самби Локонга, който със светкавичен удар прати топката в мрежата на Михаел Цетерер - 1:0 за Хамбургер.„Франките“ обаче отвърнаха на удара бързо и осем минути по-късно изравниха. С дълго подаване Намди Колинс намери включилия се отляво Натаниъл Браун, който с прострелно центриране постави топката на крака на Уго Ларсон, а шведът засече и изравни – 1:1. Веднага след изравняването пък Хамбургер можеше отново да излезе, но ударът на Раян Филип разтресе напречната греда на Цетерер.

В 59-ата минута Ансгар Кнауф стреля с атрактивен ножичен удар след корнер, но стражът на домакините Даниел Хойер Фернандеш успя с фантастична изява да спаси. В 77-ата минута пък изстрел на Браун бе избит от голлининията от бранител на Хамбургер. Самите домакини се видяха напред няколко минути по-късно чрез Фабио Виейра, но попадението бе отменено след ВАР заради засада.

