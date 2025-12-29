Популярни
  29 дек 2025
Айнтрахт привлече голмайстора на Втора Бундеслига

Айнтрахт (Франкфурт) привлече голмайстора на втора германската футболна дивизия Юнес Ебнуталиб от Елверсберг, съобщава агенция ДПА. 22-годишният нападател подписа договор за шест години с новия си отбор, който ще заплати 8 милиона евро на правата му.

Ебнуталиб пристигна в Елверсберг преди една година от четвъртодивизионния Гийсен. В момента той е водещ реализатор на Втора Бундеслига с 12 попадения.

"Юнес е много опасен нападател с отлични физически данни. В последните месеци в Елферсберг той направи скокове в развитието си и се надяваме това да продължи при нас. Вярваме, че Юнес ще се впише бързо в отбора със своите качества", заяви спортният директор Маркус Кроше.

