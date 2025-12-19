Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

  • 19 дек 2025 | 04:19
  • 107
  • 0
Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

Германската футболна общественост с ентусиазъм следи развитието на 15-годишния талант Нико Иличевич. Роден през 2010 г., този атакуващ полузащитник блести в отбора до 19 години на Айнтрахт Франкфурт, въпреки че играе срещу значително по-възрастни противници. Иличевич още миналия сезон беше един от ключовите играчи на отбора до 17 години на Франкфурт, а сега продължава с впечатляващи изяви и в по-горната възрастова категория.

През този сезон той изигра 17 мача за отбора до 19 години във всички турнири, отбелязвайки четири гола и една асистенция. Той е племенник на Иво Иличевич, бивш хърватски национал, който има девет участия за мъжкия отбор.

Интересното е, че и Иво е можел да играе за Германия, но през 2007 г. е избрал Хърватския футболен съюз. Младият Нико бързо се адаптира към изискванията, напредва през последните седмици и заяви, че разликата във възрастта спрямо противниците не го натоварва. Изключителните му игри привлякоха вниманието на скаути от най-големите европейски клубове. Според „Билд“, на неотдавнашен мач срещу Барселона (3:4), където той отбеляза гол и изработи свободен удар, довел до попадение, са го наблюдавали представители на Реал Мадрид, Челси, Милан, Тотнъм и Нюкасъл.

Хърватският футболен съюз (HNS) също следи отблизо развитието на Иличевич. Петър Кърпан и Стипе Плетикоса посетиха Франкфурт, за да разговарят със семейството му относно избора на национален отбор. Въпреки че Нико в момента е избрал Германия, чичо му Иво Иличевич, с богат опит в Бундеслигата, напомня за силните връзки с Хърватия.

Иличевич е атакуващ полузащитник, който според скаутските служби е един от най-вълнуващите млади таланти в Германия. Той притежава както германско, така и хърватско гражданство, което го прави интересен за двата национални отбора. Става дума за ляв полузащитник с изключителни технически качества и креативност в последната третина на терена.

Скаутските доклади подчертават, че Иличевич показва всички характеристики на модерен атакуващ полузащитник: отличен контрол на топката, способност да играе между линиите, креативност в атака и интелигентно движение без топка. Предвид младостта му, оценките в момента се фокусират повече върху огромния потенциал и напредъка, който показва, отколкото върху дефинирани силни или слаби страни в играта.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

Президентът на Селтик напуснал заради обиди и заплахи от феновете

  • 19 дек 2025 | 01:33
  • 462
  • 0
Убедителен Райо намери място в топ 8

Убедителен Райо намери място в топ 8

  • 19 дек 2025 | 01:19
  • 358
  • 0
Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

Дузпа и автогол класираха Бетис напред за Купата на краля

  • 19 дек 2025 | 01:04
  • 363
  • 0
Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

Нулево реми с Риека свърши работа на Шахтьор (Д), Янков не игра

  • 19 дек 2025 | 00:54
  • 339
  • 0
Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

  • 19 дек 2025 | 00:53
  • 783
  • 0
Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

  • 19 дек 2025 | 00:43
  • 308
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

  • 18 дек 2025 | 22:57
  • 10317
  • 27
Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 63290
  • 202
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 55344
  • 159
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 76389
  • 163
Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

Основната фаза на Лигата на конференциите завърши, Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи

  • 19 дек 2025 | 00:06
  • 14955
  • 3
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 43337
  • 57