Хърватски вундеркинд привлече вниманието на европейските грандове

Германската футболна общественост с ентусиазъм следи развитието на 15-годишния талант Нико Иличевич. Роден през 2010 г., този атакуващ полузащитник блести в отбора до 19 години на Айнтрахт Франкфурт, въпреки че играе срещу значително по-възрастни противници. Иличевич още миналия сезон беше един от ключовите играчи на отбора до 17 години на Франкфурт, а сега продължава с впечатляващи изяви и в по-горната възрастова категория.

През този сезон той изигра 17 мача за отбора до 19 години във всички турнири, отбелязвайки четири гола и една асистенция. Той е племенник на Иво Иличевич, бивш хърватски национал, който има девет участия за мъжкия отбор.

Интересното е, че и Иво е можел да играе за Германия, но през 2007 г. е избрал Хърватския футболен съюз. Младият Нико бързо се адаптира към изискванията, напредва през последните седмици и заяви, че разликата във възрастта спрямо противниците не го натоварва. Изключителните му игри привлякоха вниманието на скаути от най-големите европейски клубове. Според „Билд“, на неотдавнашен мач срещу Барселона (3:4), където той отбеляза гол и изработи свободен удар, довел до попадение, са го наблюдавали представители на Реал Мадрид, Челси, Милан, Тотнъм и Нюкасъл.

Хърватският футболен съюз (HNS) също следи отблизо развитието на Иличевич. Петър Кърпан и Стипе Плетикоса посетиха Франкфурт, за да разговарят със семейството му относно избора на национален отбор. Въпреки че Нико в момента е избрал Германия, чичо му Иво Иличевич, с богат опит в Бундеслигата, напомня за силните връзки с Хърватия.

Иличевич е атакуващ полузащитник, който според скаутските служби е един от най-вълнуващите млади таланти в Германия. Той притежава както германско, така и хърватско гражданство, което го прави интересен за двата национални отбора. Става дума за ляв полузащитник с изключителни технически качества и креативност в последната третина на терена.

Скаутските доклади подчертават, че Иличевич показва всички характеристики на модерен атакуващ полузащитник: отличен контрол на топката, способност да играе между линиите, креативност в атака и интелигентно движение без топка. Предвид младостта му, оценките в момента се фокусират повече върху огромния потенциал и напредъка, който показва, отколкото върху дефинирани силни или слаби страни в играта.