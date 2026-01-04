Фенербахче ще продължи да натиска Милан за Нкунку

Турският гранд Фенербаче активизира усилията си за привличането на нападателя на Милан Кристофър Нкунку, който се очертава като основна трансферна цел на клуба за януарския прозорец.

Според информация на журналистите Даниеле Лонго и Марко Контерио, контактите между страните са продължили и през последните часове. Очаква се Фенербахче да увеличи натиска си, като в най-скоро време са планирани директни преговори между двата клуба.

Фенербахче вади 35 милиона евро за Кристофър Нкунку

Нкунку е определен като приоритетно име за подсилване на атаката, но всяка евентуална сделка ще зависи изцяло от желанието на самия играч да премине в турския отбор.

Фенербахче иска да действа бързо, докато преструктурира състава си в средата на сезона, и вижда в лицето на Нкунку идеалния профил, който да добави качество и опит в предни позиции.

Милан отказа 25 млн. евро от Фенербахче

От своя страна, Милан изслушва предложенията, но все още не е взел окончателно решение, като разговорите на този етап са в проучвателна фаза.

Позицията на Милан ще бъде решаваща, тъй като нападателят обмисля своите възможности, преди да се ангажира с евентуален трансфер в чужбина. Въпреки че Фенербахче е готов да настоява, към момента няма постигнато споразумение.

Успоредно с преследването на Нкунку, истанбулският клуб очаква и отговор от Лацио относно офертата си за Матео Гендузи – друга ключова цел в стремежа на тима да подсили няколко зони от състава си.

Засега Нкунку остава начело в списъка на Фенербахче, като се очаква развитие по темата скоро с напредването на преговорите.