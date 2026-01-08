Перес посочи проблем за Верстапен и коментира скандала от Бразилия

Серхио Перес коментира както добрите, така и лошите страни на Макс Верстапен, като същевременно сподели мислите си за един спорен момент между двамата бивши съотборници. Перес обясни как Верстапен се „трансформира“, когато е в болида си от Формула 1 и обясни, че и лошите черти на нидерландеца са част от неговата същност.

Мексиканецът се завръща като титуляр за Кадилак, малко повече от година след уволнението му от Ред Бул в края на сезон 2024 и сега обясни как 4-кратният световен шампион се бори, когато нещата не вървят както иска той.

След като прекара четири години редом до 71-кратния победител в Гран При в отбора от Милтън Кийнс, Перес видя от първа ръка как работи Верстапен както в болида, така и извън него.

Въпреки че мексиканският пилот в крайна сметка последва съдбата на Пиер Гасли и Алекс Албон преди него, както и на Лиъм Лоусън и Юки Цунода след него, той се доказа като най-силния съотборник, който Верстапен е имал след напускането на Даниел Рикардо през 2018 година.

„Макс е изключително силен психически пилот. Той има огромно самочувствие. Невероятен талант. Фокусиран е върху спорта, върху състезанията, върху това да бъде най-добрият пилот и е огромна движеща сила за отбора. Той натиска много силно - обясни Перес в подкаста Cracks. - Той е страхотен лидер на отбора и мисля, че лошото също е част от характера му. Когато нещата се обърнат срещу него, той много се затруднява да се справи със ситуацията.“

Перес използва скандалния сблъсък на Верстапен с Джордж Ръсел по време на миналогодишното Гран При на Испания, за да илюстрира тезата си.

„Е, като това, което се случи в Барселона миналата година – той блокира, това е част от него, ако го няма, няма да има и Макс, нямаше да е Макс“, добави той.

Въпреки че 35-годишният Перес и Верстапен се радваха на добри отношения през по-голямата част от времето си заедно, напрежението достигна своя връх по време на сезон 2022, което се пренесе и в следващата година. Явно раздразнен от грешка на Перес по време на квалификацията за Гран При на Монако, която компрометира Верстапен и подготви пътя за победата на мексиканеца, в края на сезона се стигна до взривоопасен момент в Бразилия.

Докато Перес се бореше да си осигури второто място в класирането в битка с Шарл Леклер, Верстапен отказа да го пропусне напред по време на Гран При на Сао Пауло и да отстъпи шестото място на съотборника си, въпреки че вече си беше осигурил титлата.

Когато след финала бе повдигнат въпросът за пренебрегнатите отборни заповеди, Верстапен избухна с думите: „Казах ви още миналото лято, не ме питайте повече за това. Ясно ли е?“

Перес коментира така случилото се в Бразилия: „Когато хората – феновете – се оплакваха, че не ме е пуснал да мина, че не е оценил това, което бях направил за него, аз казвах: „Хайде, трябва да имаш тази нагласа да искаш да спечелиш всичко, за да си световен шампион.“

„Не, нещо се случва с Макс. Макс е отличен човек, но нещо му става. Когато е в колата, той се трансформира – той е различен човек. И мисля, че той имаше нещо в себе си, което никога не е изпускал, защото говорихме за това – всички проблеми през онази година ги обсъдихме, дискутирахме и смятахме, че са зад гърба ни – целият отбор мислеше така. Затова всички бяхме изненадани, че той го повдигна в онзи момент.“

