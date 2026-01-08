Частната руска армия "Вагнер" е изнудвала Адриан Сутил?

Бившият пилот от Формула 1 Адриан Сутил се намира в предварителния арест по обвинения в измама. Сега обаче неговият адвокат Дирк Шмиц твърди, че германският състезател е жертва на схема за изнудване, като той и семейството му са били обект на шантаж. Това е довело до загубата на редица скъпи автомобили, оценени на приблизително 17 милиона евро.

Адвокатът на Сутил потвърди, че девет луксозни автомобила са били извадени от частния му гараж в Монако. В тази колекция е включен и Мерцедес 600, който преди това е бил собственост на покойния певец и актьор Елвис Пресли.

„Посланието беше ясно – изкарваме колите или… - заяви Шмиц пред списание auto motor und sport. В него се посочва още, че изнудването е започнало с анонимно телефонно обаждане от лице, представил се като Владимир, което очевидно е принадлежало към руската група „Вагнер“. Когато групата пристигнала, за да вземе колите, се твърди, че те са отправили сериозни заплахи към семейство Сутил.

Сред отнетите автомобили са Ролс-Ройс Phantom, Ферари California, Кьонигсег Regera и Кьонигсег One:1, както и редица други спортни коли.

„Тези автомобили са толкова уникални, че трудно могат да останат незабелязани“, продължи Шмиц. Според съобщенията обаче, колите може вече да са били изнесени извън страната в рамките на организирана операция с връзки в Русия и Източна Европа.

След предполагаемите заплахи, последвали инцидента, семейството е подало жалба на 31 декември 2025 година. Случаят се разследва от прокуратурата в Щутгарт и криминалната полиция в Баден-Вюртемберг, съвместно с екипи в Монако и Интерпол.

Тази новина идва, след като бившият пилот беше арестуван през 2025 година по обвинения в измама, според германското издание Bild. Сутил вече отхвърли обвиненията срещу него.

