Болидът, с който Михаел Шумахер постигна първата си победа, отива на търг за 8,5 млн. евро

  • 8 яну 2026 | 20:03
  • 824
  • 0
Автомобилът, с който Михаел Шумахер си осигури своята първата победа във Формула 1 – Бенетон B192 от 1992 година, е обявен за продажба на търг от Broad Arrow Auctions с очаквана цена от 8,5 милиона евро.

След като започна сезон 1992 с обновената версия на B191, Бенетон представи модела B192 в четвъртия кръг в Испания. Шумахер, който тогава е съотборник с Мартин Брандъл, печели първата си победа именно с този болид в Белгия, като е зад волана на номер 5 от серията B192.

Проектиран от Рори Бърн под ръководството на Рос Браун, B192 записа общо 11 подиума, една победа и две най-бързи обиколки в ръцете на Шумахер и Брандъл. Болидът е задвижван от 3,5-литров V8 двигател на Форд, който генерира между 660 и 680 конски сили.

В материал за Sky Sports F1 през 2022 година Брандъл си спомня за сезон 1992 и за Benetton B192.

„Преди 30 години сезон 1992 във Формула 1 изглеждаше много по-различно от днес - обясни британецът. - Имаше само 16 състезания за сезона, но в тях се състезаваха 16 отбора, а общо 39 пилоти се опитаха да се класират за участие. Уилямс FW14B беше най-силният автомобил - технически шедьовър, който само лъв можеше да укроти. Найджъл Менсъл спечели девет от състезанията и стана световен шампион още в средата на август. Представете си това днес. Михаел Шумахер и аз направихме всичко възможно да предизвикаме Уилямс със сравнително базовия, но изключително ефективен Бенетон B192.“

