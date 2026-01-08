Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

  • 8 яну 2026 | 19:00
  • 469
  • 0
И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

И двамата пилоти на Ауди – Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, ще седнат зад волана на болида на германците, с който те ще дебютират във Формула 1 този сезон. Тимът е планирал филмов ден на пистата в Барселона, като новият R26 ще демонстрира, че е готов за началото на предсезонните тестове.

Правилата позволяват до 200 километра пробег в рамките на филмовия ден, което се равнява на максимум 43 обиколки на пистата в Каталуня. Колата ще излезе на трасето с демонстрационните гуми на Пирели, които са различни от моделите, които използват отборите на тестове и в състезанията.

Бивш механик на Макс Верстапен стана шеф в Ауди
Бивш механик на Макс Верстапен стана шеф в Ауди

Всеки отбор има право на два такива снимачни дни и другите тимове във Формула 1 също ще използват първия снимачен ден за шейкдаун на новите си коли, точно преди началото на закритите тестове в Барселона в края на месеца.

Представянето на Ауди е на 20 януари в Берлин, а първите тестове са от 26 до 30 януари, като всеки тим трябва да посочи в кои три дни ще работи на пистата от общо пет възможни.

Първият болид на Ауди излиза на пистата още в петък?
Първият болид на Ауди излиза на пистата още в петък?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

Фермин Алдегер с тежка контузия на частния тест на Маркес

  • 8 яну 2026 | 19:22
  • 343
  • 0
Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

Тестът на Нювил за "Монте Карло" бе отложен заради обилен снеговалеж

  • 8 яну 2026 | 18:05
  • 489
  • 0
Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

Различни условия за пилотите на Тойота на теста за „Монте Карло“

  • 8 яну 2026 | 17:57
  • 595
  • 0
Частната руска армия "Вагнер" е изнудвала Адриан Сутил?

Частната руска армия "Вагнер" е изнудвала Адриан Сутил?

  • 8 яну 2026 | 17:25
  • 805
  • 0
Какво е казал доктор Марко на Хаджар преди да напусне Формула 1?

Какво е казал доктор Марко на Хаджар преди да напусне Формула 1?

  • 8 яну 2026 | 16:58
  • 798
  • 0
Хамилтън-старши представи нов пистов шампионат

Хамилтън-старши представи нов пистов шампионат

  • 8 яну 2026 | 16:34
  • 959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 10481
  • 19
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 32079
  • 90
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 18259
  • 17
ПСЖ 1:0 Марсилия, Дембеле даде преднина на парижани

ПСЖ 1:0 Марсилия, Дембеле даде преднина на парижани

  • 8 яну 2026 | 19:27
  • 1220
  • 2
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

  • 8 яну 2026 | 19:42
  • 975
  • 1
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 15909
  • 8