И двамата пилоти на Ауди ще карат утре R26 в Барселона

И двамата пилоти на Ауди – Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, ще седнат зад волана на болида на германците, с който те ще дебютират във Формула 1 този сезон. Тимът е планирал филмов ден на пистата в Барселона, като новият R26 ще демонстрира, че е готов за началото на предсезонните тестове.

Правилата позволяват до 200 километра пробег в рамките на филмовия ден, което се равнява на максимум 43 обиколки на пистата в Каталуня. Колата ще излезе на трасето с демонстрационните гуми на Пирели, които са различни от моделите, които използват отборите на тестове и в състезанията.

🚨 | The Audi R26 has officially fired up for the first time. pic.twitter.com/ltZjW8n1L6 — Race+ (@racepluscom) January 7, 2026

Бивш механик на Макс Верстапен стана шеф в Ауди

Всеки отбор има право на два такива снимачни дни и другите тимове във Формула 1 също ще използват първия снимачен ден за шейкдаун на новите си коли, точно преди началото на закритите тестове в Барселона в края на месеца.

Представянето на Ауди е на 20 януари в Берлин, а първите тестове са от 26 до 30 януари, като всеки тим трябва да посочи в кои три дни ще работи на пистата от общо пет възможни.

Първият болид на Ауди излиза на пистата още в петък?

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages