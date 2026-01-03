Популярни
  Мароко
  2. Мароко
  ФИФА има абсолютен фаворит за домакин на следващото Световно клубно първенство

ФИФА има абсолютен фаворит за домакин на следващото Световно клубно първенство

  3 яну 2026 | 14:30
  • 3066
  • 0

Мароко е на път да получи поредно домакинство на важен турнир в рамките на едва няколко години. След като в момента именно там се провежда Купата на африканските нации, а през 2030 година страната ще е съдомакин на Мондиала, около 99% е сигурно, че тя ще приеме и Световното клубно първенство през 2029-а. За това съобщава местната агенция Hespress, която се позовава на източник от Кралската мароканска футболна федерация.

Конкуренцията за домакинството на клубния Мондиал е огромна, като останалите кандидати включват САЩ, Испания, Бразилия и Катар. Въпреки техните сериозни заявки, категоричният фаворит за ФИФА е Мароко. Причината е, че от световната централа виждат организирането на Световно клубно първенство като идеална възможност за финален тест спрямо африканската страна преди Мондиал 2030. По този начин оттам ще видят доколко мароканците ще са готови да приемат най-големия футболен турнир по отношение на инфраструктурата и логистиката.

В миналото като генерална репетиция за домакина на Световното първенство се приемаше Купата на конфедерациите, която се провеждаше през предходната година. Сега обаче изглежда, че тази роля ще бъде заета от клубния Мондиал, след като през 2025 година САЩ прие първото обновено издание на турнира, а през тази ще организира и същинското Световно първенство. През 2030-а пък освен Мароко, домакини ще бъдат също така Испания и Португалия, а Аржентина, Уругвай и Парагвай ще приемат по един мач по случай 100-годишнината на турнира.

Снимки: Imago

