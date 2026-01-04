Камерун си осигури среща с Мароко на 1/4-финалите на Купата на африканските нации

Камерун стана четвъртият тим, който си осигури място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации, побеждавайки с 2:1 ЮАР в сблъсъка помежду им от 1/8-финалите. "Неукротимите лъвове" поведоха с голове на Жуниор Чамадю в 34-тата и Кристиан Кофане в 47-ата минута, а "Бафана Бафана" върнаха един гол в 88-ата минута чрез Евидънс Макгопа, но те нямаха време за нещо повече и камерунците ликуваха с победата, която им осигури среща с домакина Мароко на 1/4-финалите.

Мачът се разви отлично за Камерун, който поведе в резултата в 34-тата минута. Недобре изчистена топка след корнер попадна в Дани Намасо, неговият удар рикошира и попадна в непокрития Жуниор Чамадю, който без забавяне изстреля топката във вратата за 1:0.

В 47-ата минута резултатът бе удвоен. Махамаду Нагида центрира отляво и Кристиан Кофане с глава порази вратата за 2:0.

ЮАР успя да намали изоставането си в 88-ата минута. Евидънс Макгопа засече центриране на Обри Модиба и отбеляза за 2:1.

Финалният натиск на "Бафана Бафана" не даде резултат и срещата завърши без повече голове. Така Камерун отива на 1/4-финалите, докато ЮАР приключва участието си в турнира. Сега за "Неукротимите лъвове" обаче предстои изключително тежък сблъсък с домакина Мароко в Рабат на 9 януари.