Сари: Загубата от Наполи не е неочаквана, но трябваше да се представим по-добре

Треньорът на Лацио Маурицио Сари не бе доволен от отбора си след загубата с 0:2 от Наполи. Той призна превъзходството на противника, но имаше забележки към представянето на своите играчи, които не са били на нужното ниво в този двубой.

„Загубата се дължи на факта, че Наполи е по-силен отбор от нас, въпреки че трябва да кажа, че не си помогнахме със слабото първо полувреме. Поражението е разбираемо, но със сигурност можехме да се представим по-добре. Когато се изправяш срещу такива атакуващи крайни защитници, това е проблем за всеки отбор. Центрирането при първия гол беше доста бавно и лесно предвидимо, така че беше напълно ясно къде ще попадне топката. Допуснахме няколко грешки“, заяви Сари.

Той не спести критики и към шефовете на клуба, които продадоха голямата звезда Тати Кастеянос, без да осигурят негов заместник.

„Кастеянос беше готов за този трансфер, така че в подобни ситуации става трудно да задържиш играча. Трябваше да бъдем по-добре подготвени за тази раздяла. Трябва да попитате директора. Говорих с него и му казах, че се нуждаем от важни играчи в определени зони на терена. Няма смисъл да привличаме футболисти, които са на същото ниво като настоящите“, допълни Сари.

Снимки: Gettyimages