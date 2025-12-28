Гол на Марез донесе втори успех на Алжир на Купата на африканските нации

Алжир победи с минималното 1:0 Буркина Фасо в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Единственото попадение падна в средата на първата част и бе дело на Рияд Марез (23’).

Още в 3-ата минута Бетранд Траоре падна в наказателното поле на “пустинните лисици” и от щаба на символичните гости поискаха дузпа, но съдията на уважи претенциите им. Само няколко минути по-късно Густаво Сангаре от “жребците” можеше да бъде изгонен, но реферът отново реши да не взима прибързано решение. Все пак той посочи бялата точка в 22-ата минута, когато Раян Аит-Нури нахлу от фланга и бе препънат от Исмаила Уедраого. Зад топката застана звездата на Алжир откри резултата. До края на първата част двата тима си размениха по още една добра ситуация.

През втората част темпото на мача видимо поспадна, но все пак отново възпитаниците на Владимир Петкович бяха по-близо до попадението. На два пъти Ибрахим Маза имаше добри ситуации пред себе си, но не успя да удвои преднината на своя Алжир. Все пак “пустинните лисици” се поздравиха с успеха и са водач в своята група след две изиграни срещи с 6 точки. Днешният им противник Буркина Фасо пък е на втората позиция с равен брой точки със Судан.

Снимки: Imago