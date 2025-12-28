Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Алжир
  3. Гол на Марез донесе втори успех на Алжир на Купата на африканските нации

Гол на Марез донесе втори успех на Алжир на Купата на африканските нации

  • 28 дек 2025 | 21:42
  • 128
  • 0
Гол на Марез донесе втори успех на Алжир на Купата на африканските нации

Алжир победи с минималното 1:0 Буркина Фасо в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Единственото попадение падна в средата на първата част и бе дело на Рияд Марез (23’).

Още в 3-ата минута Бетранд Траоре падна в наказателното поле на “пустинните лисици” и от щаба на символичните гости поискаха дузпа, но съдията на уважи претенциите им. Само няколко минути по-късно Густаво Сангаре от “жребците” можеше да бъде изгонен, но реферът отново реши да не взима прибързано решение. Все пак той посочи бялата точка в 22-ата минута, когато Раян Аит-Нури нахлу от фланга и бе препънат от Исмаила Уедраого. Зад топката застана звездата на Алжир откри резултата. До края на първата част двата тима си размениха по още една добра ситуация.

През втората част темпото на мача видимо поспадна, но все пак отново възпитаниците на Владимир Петкович бяха по-близо до попадението. На два пъти Ибрахим Маза имаше добри ситуации пред себе си, но не успя да удвои преднината на своя Алжир. Все пак “пустинните лисици” се поздравиха с успеха и са водач в своята група след две изиграни срещи с 6 точки. Днешният им противник Буркина Фасо пък е на втората позиция с равен брой точки със Судан.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

  • 28 дек 2025 | 19:50
  • 3456
  • 1
Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

  • 28 дек 2025 | 19:44
  • 1437
  • 0
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

  • 28 дек 2025 | 19:22
  • 620
  • 1
Ница остана без треньор

Ница остана без треньор

  • 28 дек 2025 | 18:57
  • 907
  • 0
Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

  • 28 дек 2025 | 18:44
  • 1889
  • 2
Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

  • 28 дек 2025 | 18:15
  • 3707
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Аталанта 0:0 Интер

Аталанта 0:0 Интер

  • 28 дек 2025 | 21:45
  • 1359
  • 2
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 15482
  • 27
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 15391
  • 5
В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 35448
  • 186
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 18215
  • 8
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 20993
  • 15