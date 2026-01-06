Гол ала Кристиано изстреля Алжир на четвъртфиналите

Двукратният носител на трофея Алжир се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации след драматичен успех с 1:0 след продължения над ДР Конго в предпоследния осминафинал. Единственият гол в Рабат падна в 119-ата минута, като беше реализирано Адил Булбина, който се беше появил като резерва само няколко минути по-рано. Тогава нападателят на Ал-Духаил се разписа с прекрасен удар по диагонала в стил като на Кристиано Роналдо.

За място на полуфинала алжирците ще спорят с Нигерия на 10 януари в Маракеш.

Adil Boulbina comes off the bench to give Algeria the 1-0 win over DR Congo in the 119th minute.



Тимът на Владимир Петкович постигна четвърта поредна победа на турнира, след като спечели и всичките си три срещи в групата. За ДР Конго пък това е едва първа загуба, но тя се оказа фатална.

“Пустинните лисици” имаха игрово предимство и създадоха повече опасности, но трябваше да дойдат продълженията, за да стигнат до успеха.

Алжир ще играе и на Мондиала през идното лято, като е в една група със световния шампион Аржентина. ДР Конго също може да участва на турнира, след като ще играе на плейофите.