Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Алжир
  3. Гол ала Кристиано изстреля Алжир на четвъртфиналите

Гол ала Кристиано изстреля Алжир на четвъртфиналите

  • 6 яну 2026 | 20:48
  • 1515
  • 0

Двукратният носител на трофея Алжир се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации след драматичен успех с 1:0 след продължения над ДР Конго в предпоследния осминафинал. Единственият гол в Рабат падна в 119-ата минута, като беше реализирано Адил Булбина, който се беше появил като резерва само няколко минути по-рано. Тогава нападателят на Ал-Духаил се разписа с прекрасен удар по диагонала в стил като на Кристиано Роналдо.

За място на полуфинала алжирците ще спорят с Нигерия на 10 януари в Маракеш.

Тимът на Владимир Петкович постигна четвърта поредна победа на турнира, след като спечели и всичките си три срещи в групата. За ДР Конго пък това е едва първа загуба, но тя се оказа фатална.

“Пустинните лисици” имаха игрово предимство и създадоха повече опасности, но трябваше да дойдат продълженията, за да стигнат до успеха.

Алжир ще играе и на Мондиала през идното лято, като е в една група със световния шампион Аржентина. ДР Конго също може да участва на турнира, след като ще играе на плейофите.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6944
  • 7
Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 1349
  • 0
Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

  • 6 яну 2026 | 18:38
  • 3184
  • 0
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

  • 6 яну 2026 | 18:26
  • 945
  • 1
Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 3936
  • 1
Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

  • 6 яну 2026 | 18:00
  • 4957
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 9460
  • 36
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 17275
  • 25
Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

  • 6 яну 2026 | 21:46
  • 1524
  • 1
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 5284
  • 4
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 26510
  • 95
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6944
  • 7