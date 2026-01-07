Меси: Не се виждам като треньор, предпочитам да бъда собственик на клуб

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси отговори на въпрос къде се вижда след оттеглянето си от футбола. Аржентинецът отново подчерта, че няма амбиции да става треньор, след като сложи край на кариерата си.

„Не се виждам като треньор. Ако трябва да кажа нещо, предпочитам да бъда собственик. Да имам възможността да имам собствен клуб, да го развивам, да започвам от нулата, да давам шанс на хората да растат и да правят нещо важно. Така бих го определил“, каза Меси в интервю за Luzu TV.

Меси играе за Интер Маями от лятото на 2023 г. Един от собствениците на клуба е бившият халф на Реал Мадрид и английския национален отбор - Дейвид Бекъм. През октомври аржентинецът подписа нов договор с американците, които трябва да го задържи в Маями до 2028 година.