Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

  • 15 дек 2025 | 17:39
  • 900
  • 1
Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Интер Маями с Лионел Меси в състава си привлече испанския защитник Серхио Регилон, обявиха официално от клуба. Левият бранител е подписал контракт до края на 2027 година, но в него има и опция за за удължаването му с още един сезон при изпълняването на определени условия. Тимът, който само преди десетина дни триумфира с титлата в МЛС, не губи време и набързо си осигури качествен заместник на отказалия се от футбола Жорди Алба.

28-годишният Регилон се присъединява към Интер Маями, след като в последните години бе част от тимове като Реал Мадрид Севиля, Тотнъм, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед и Брентфорд. Левият защитник има и шест двубоя за Испания.

“Това е много амбициозен проект, клуб, който прави нещата по правилния начин и печели. Именно това е, което ме привлече. Целта на идването ми тук е да продължа да се боря и да печеля, да се боря за трофеите, които липсват на клуба, и да спечеля всичко възможно,” заяви Регилон пред сайта на клуба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тиаго Силва е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

Тиаго Силва е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 1729
  • 0
Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 2121
  • 6
Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

  • 15 дек 2025 | 13:00
  • 1386
  • 0
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 9377
  • 16
Мануел Нойер се контузи

Мануел Нойер се контузи

  • 15 дек 2025 | 12:28
  • 826
  • 2
Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

  • 15 дек 2025 | 12:05
  • 1493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

Септември (Сф) 0:2 Лудогорец, два бързи гола на "орлите"

  • 15 дек 2025 | 18:20
  • 7208
  • 15
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 21745
  • 38
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 22601
  • 23
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 20703
  • 39
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 9377
  • 16
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 10952
  • 29