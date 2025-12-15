Меси ще е съотборник в Интер Маями с бивш играч на Ман Юнайтед и Реал

Интер Маями с Лионел Меси в състава си привлече испанския защитник Серхио Регилон, обявиха официално от клуба. Левият бранител е подписал контракт до края на 2027 година, но в него има и опция за за удължаването му с още един сезон при изпълняването на определени условия. Тимът, който само преди десетина дни триумфира с титлата в МЛС, не губи време и набързо си осигури качествен заместник на отказалия се от футбола Жорди Алба.

28-годишният Регилон се присъединява към Интер Маями, след като в последните години бе част от тимове като Реал Мадрид Севиля, Тотнъм, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед и Брентфорд. Левият защитник има и шест двубоя за Испания.

“Това е много амбициозен проект, клуб, който прави нещата по правилния начин и печели. Именно това е, което ме привлече. Целта на идването ми тук е да продължа да се боря и да печеля, да се боря за трофеите, които липсват на клуба, и да спечеля всичко възможно,” заяви Регилон пред сайта на клуба.