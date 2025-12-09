Меси взе награда за Най-полезен играч и влезе в историята на МЛС

След като спечели шампионската титла с Интер Маями, Лионел Меси очаквано взе и приза за Най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър. По този начин аржентинецът стана първият футболист в историята на лигата, който печели тази награда в два поредни сезона.

Greatness, year after year Leo Messi ✨



Introducing the 2025 Landon Donovan @MLS MVP for the second year in a row 🏆 pic.twitter.com/mtucuoV2qO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 9, 2025

През настоящата кампания 38-годишният осемкратен носител на "Златната топка" отбеляза 43 гола и направи 28 асистенции във всички турнири. Само в редовния сезон на първенството той има 29 попадения и 19 асистенции в 28 мача. В плейофите Меси вкара още шест гола и направи девет асистенции. Всичко това красноречиво говори за приноса му за спечелената от Интер Маями шампионска титла.

🚨🏅 Official: Leo Messi wins MLS MVP Award after winning the MLS title with Inter Miami.



43 goals, 28 assists. 🇺🇸 pic.twitter.com/ECDSqgm6BP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

Меси получи над 70% от общия брой гласове, съставен от вота на представител на медиите, играчи и клубен персонал, за да спечели поредната си индивидуална награда в кариера, изпълнена с такива. Крилото на Сан Диего ФК Андерс Дрейер, който наравно с него се класира на първо място в лигата по асистенции и добави 19 гола, завърши втори с малко над 11%. След него се наредиха Денис Буанга от ЛАФК (7,27%), Евандер от ФК Синсинати (4,78%) и Сам Съридж от Нашвил СК (2,42%). Интересното е, че Меси получи само 55,17% от гласовете на играчите.

Преди това Меси спечели и "Златната обувка" и попадна в Идеалния отбор на сезона.

Introducing the first back-to-back MVP 🥇🥇



U-16 @InterMiamiAcad captain Nash Dearmin hands Messi his second MVP. pic.twitter.com/VeNK083WWk — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025

Снимки: Gettyimages