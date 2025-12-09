Популярни
  Интер Маями
  2. Интер Маями
  Меси взе награда за Най-полезен играч и влезе в историята на МЛС

Меси взе награда за Най-полезен играч и влезе в историята на МЛС

  • 9 дек 2025 | 18:51
  • 631
  • 1

След като спечели шампионската титла с Интер Маями, Лионел Меси очаквано взе и приза за Най-полезен играч в Мейджър Лийг Сокър. По този начин аржентинецът стана първият футболист в историята на лигата, който печели тази награда в два поредни сезона.

През настоящата кампания 38-годишният осемкратен носител на "Златната топка" отбеляза 43 гола и направи 28 асистенции във всички турнири. Само в редовния сезон на първенството той има 29 попадения и 19 асистенции в 28 мача. В плейофите Меси вкара още шест гола и направи девет асистенции. Всичко това красноречиво говори за приноса му за спечелената от Интер Маями шампионска титла.

Меси получи над 70% от общия брой гласове, съставен от вота на представител на медиите, играчи и клубен персонал, за да спечели поредната си индивидуална награда в кариера, изпълнена с такива. Крилото на Сан Диего ФК Андерс Дрейер, който наравно с него се класира на първо място в лигата по асистенции и добави 19 гола, завърши втори с малко над 11%. След него се наредиха Денис Буанга от ЛАФК (7,27%), Евандер от ФК Синсинати (4,78%) и Сам Съридж от Нашвил СК (2,42%). Интересното е, че Меси получи само 55,17% от гласовете на играчите.

Преди това Меси спечели и "Златната обувка" и попадна в Идеалния отбор на сезона.

