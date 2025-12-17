Суарес и Интер Маями пред нов договор

38-годишният уругвайски нападател на Интер Маями Луис Суарес е готов да подпише нов договор с клуба, твърди The Athletic.
Според източника, Суарес е готов да подпише нов договор до края на сезон 2026. Клубът от Маями спечели Купата на MLS тази година, но уругваецът не попадна в титулярния състав за последните четири мача от плейофите.
Настоящият договор на уругвайския нападател с Интер Маями изтича на 31-ви декември т. г.
Преди това беше съобщено, че другият звезден нападател на клуба, Лионел Меси, е подписал нов тригодишен договор и ще остане с отбора до края на 2028 г., което почти сигурно означва, че 8-кратният носител на “Златната топка” ще приключи състезателната си кариера именно с фланелката на “чаплите”.