  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Суарес и Интер Маями пред нов договор

  • 17 дек 2025 | 06:59
  • 594
  • 0
38-годишният уругвайски нападател на Интер Маями Луис Суарес е готов да подпише нов договор с клуба, твърди The ​​Athletic.

Според източника, Суарес е готов да подпише нов договор до края на сезон 2026. Клубът от Маями спечели Купата на MLS тази година, но уругваецът не попадна в титулярния състав за последните четири мача от плейофите.

Настоящият договор на уругвайския нападател с Интер Маями изтича на 31-ви декември т. г.

Преди това беше съобщено, че другият звезден нападател на клуба, Лионел Меси, е подписал нов тригодишен договор и ще остане с отбора до края на 2028 г., което почти сигурно означва, че 8-кратният носител на “Златната топка” ще приключи състезателната си кариера именно с фланелката на “чаплите”.

