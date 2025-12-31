Популярни
  Sportal.bg
  Интер Маями
Фиорентина се насочва към съотборник на Меси

  31 дек 2025 | 03:14
Фиорентина набеляза аржентинския нападател на Интер Маями Матео Силвети. Очаква се „виолетовите“ да направят сериозни промени в състава си в средата на сезона, когато новият спортен директор Фабио Паратичи пристигне от Тотнъм.

За нови попълнения в офанзивен план се спрягат няколко кандидати, включително бившия играч на Сасуоло Жереми Бога, който сега е в Ница.

Силвети е продукт на младежката академия на Нюелс Олд Бойс. Той беше свързван с трансфер в Серия "А" още през лятото, когато интерес към него проявяваше Интер, но в крайна сметка аржентинецът се присъедини към Интер Маями срещу 4,2 милиона евро.

Силвети вкара два гола и даде две асистенции в 9 мача за тима, в който е съотборник с аржентинската легенда Лионел Меси. Следващия месец той навършва 20 години, а евентуална сделка би струвала на Фиорентина поне 7 милиона евро.

Силвети е и редовен участник в националния отбор на Аржентина до 20 години, за който е отбелязал четири гола и е направил една асистенция в 9 мача.

Снимки: Gettyimages

