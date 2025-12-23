Интер Маями посяга към още един аржентински национал

Халфът на Бетис Джовани Ло Селсо е трансферна цел на Интер Маями. Според "Ел Корео де Андалусия", има голяма вероятност аржентинецът да продължи кариерата си в Мейджър Лийг Сокър.



Бетис е готов да се раздели с Ло Селсо срещу 5 млн. евро. Халфът има договор с "вердибланкос" до лятото на 2028 година.

Ло Селсо е юноша на Росарио Сентрал, а в Европа е носил екипите на Пари Сен Жермен, Тотнъм и Виляреал, като в момента кара втория си период в Бетис.

Старши треньор на Интер Маями е Хавиер Масчерано, а в състава личат имената на цели деветима аржентинци, начело с Лионел Меси и Родриго Де Пол.

Снимки: Gettyimages