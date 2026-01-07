Флетчър за сюрреалистичната седмица, Бруно и завръщането на позитивизма в Ман Юнайтед

Дарън Флетчър ще води временно Манчестър Юнайтед в мача от Висшата лига срещу Бърнли. Той заменя Рубен Аморим, който беше уволнен в понеделник.

„Най-добре да се обадя на сър Алекс“

Това е била първата реакция на Дарън Флетчър, когато разбира, че ще води Манчестър Юнайтед в предстоящия мач срещу Бърнли. Всичко се случва изключително бързо за бившия полузащитник на Юнайтед, който през последните шест месеца беше треньор на отбора до 18 години. След уволнението на досегашния наставник Рубен Аморим в понеделник ръководството на клуба, включително футболният директор Джейсън Уилкокс и изпълнителният директор Омар Берада, се обръща към него с молба да поеме тренировките на първия отбор и да го подготви за мача в сряда – възможност, която Флетчър не може да откаже.

Дарън Флетчър се е свързал със сър Алекс Фъргюсън, за да поиска благословията му

В ексклузивно интервю за Sky Sports News Флетчър описва първите си 24 часа като временен мениджър: „Сюрреалистично, всичко стана много бързо. Шок, гордост, най-добре да се обадя на сър Алекс – това бяха първите неща, които ми минаха през ума.

Обаждам се на сър Алекс за всички важни решения, които взимам във футбола. Думите му потвърдиха моите мисли – че трябва да направиш най-доброто за клуба, а това винаги е било моето намерение.

Дори в най-смелите си мечти не съм си представял, че ще седя тук и ще водя отбора на Манчестър Юнайтед. Ситуацията ме завари неподготвен, което може би е за добро, защото нямах време да мисля. Ако ми го бяха казали и беше планирано, може би щях да го премислям и други подобни неща, така че фактът, че се случи внезапно, ми помогна да реагирам бързо и да действам инстинктивно. За щастие, познавам клуба, хората и играчите".

Връзката на Флетчър с Манчестър Юнайтед започва, когато е едва на 11 години. След знаменита кариера като играч, в която печели множество титли от Висшата лига, Шампионската лига и ФА Къп, той се завръща в клуба през 2020 г. и оттогава заема няколко различни роли. Независимо дали е бил част от треньорските щабове на Оле Гунар Солскяер и Ралф Рангник, технически директор при идването на Ерик тен Хаг, или сега треньор в юношеските формации, Флетчър е видял всичко през последните години, но целта му винаги е била ясна.

„Никога не е ставало въпрос за мен“, казва Флетчър. „Винаги е било да се отблагодаря, да направя всичко по силите си, за да помогна на всички – на играчите, на клуба, на персонала. Да им помогна да станат по-добри, което в крайна сметка ще помогне на Манчестър Юнайтед да стане по-добър. Това винаги е била моята цел и отговорност, откакто се завърнах тук.“

Разговор с „невероятния“ Фернандеш

Запитан какво е било настроението в първия отбор по време на тренировките през последните няколко дни, Флетчър го описва като „смесено“.

В понеделник сутринта играчите видяха как Аморим напуска Карингтън, преди Флетчър да поеме ръководството. Лесно е да се забрави, покрай драмата с Аморим, че това е отбор, който не е играл наистина добре от дълго време.

С две победи в последните седем мача и някои разочароващи представяния срещу отбори като Уест Хам и Уулвс, декември и януари се очертават като труден период за играчите, с малко положителни моменти освен победата срещу Нюкасъл.

Ще тръгне ли Манчестър Юнайтед нагоре след раздялата с Аморим?

Въпреки че Флетчър познава много от футболистите в състава, той се е постарал да проведе индивидуални разговори с играчи, с които не е имал толкова чести контакти при завръщането си в клуба. Сред тях са Бенямин Шешко и Сене Ламенс.

Един футболист, когото обаче познава добре и който е бил особено близък с Аморим, е капитанът Бруно Фернандеш. Флетчър е сметнал за изключително важно да поговори с него насаме.

„Имам страхотни отношения с Бруно и го уважавам изключително много. Той е невероятен играч за Манчестър Юнайтед и страхотен лидер“, споделя Флетчър.

„Като всеки друг, Бруно беше разочарован. Той иска да се представя добре при всеки мениджър. Бруно е бил разочарован всеки път, когато мениджър, с когото е работил, е напускал клуба, и знам, че той и Рубен имаха добри отношения. Но, подобно на мен, Бруно знае своята отговорност като капитан – да помага на всички играчи и да прави най-доброто за клуба. Той е велик лидер и чудесен събеседник.

Стил на игра

Въпреки че Флетчър не знае колко дълго ще остане начело на Манчестър Юнайтед – той призна, че тези разговори ще се проведат след мача с Бърнли в сряда вечер – той се стреми един ден да стане старши треньор и сега има възможност да направи огромно впечатление.

Присъствайки на много от пресконференциите на Аморим, винаги е оставало усещането, че той се интересува повече от съперника, отколкото от това какво ще направи неговият отбор, за да го победи.

След равенството 1:1 с Уулвс, на въпрос защо се е върнал към схема с трима защитници след голяма победа с четирима в отбрана срещу Нюкасъл само няколко дни по-рано, той отговори, че е искал да се противопостави на Уулвс с подобна система.

Това не е Манчестър Юнайтед.

Когато в сряда вечер Дарън Флетчър описа как иска да играе неговият отбор, беше освежаващо да се чуят може би донякъде клиширани, но ключови фрази като „да бъдем позитивни“ и желанието му тимът да се „себеизразява“.

Това е обликът на Юнайтед, който не сме виждали от дълго време.

„В днешния футбол схемите на игра са променливи както при владеене на топката, така и без нея, в различните фази на играта – така се играе вече. Искам да видя играчите да играят с ентусиазъм, енергия и да бъдат наистина позитивни, когато получат топката. Да не се крият“, заяви Флетчър.

„Искам да играят като отбор, със сплотеност, с духа и енергията на Манчестър Юнайтед – да се себеизразяват, да се забавляват и да се опитат да спечелят мача. Това са все неща, които ще очаквам от играчите.“

