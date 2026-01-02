Сантос си връща Габигол

Ръководството на Сантос възнамерява да поднови изтеклия договор на 33-годишния нападател Неймар и да върне в отбора от Крузейро друг свой възпитаник – Габриел Барбоса, известен като Габигол.

Сантос е близо до постигане на споразумение и с двамата нападатели, като е възможно привличането им да бъде обявено в един и същи ден.

Неймар се завърна в Сантос, където започна футболната си кариера, през януари 2025 година През изминалия сезон той записа 11 гола и 4 асистенции в 28 мача във всички турнири.

Договорът на звездата със Сантос изтече на 31 декември. В момента той е контузен, но планира да се възстанови навреме, за да участва на Световното първенство през лятото.

Колкото до Габигол, той имаше неуспешни периоди в Европа с екипите на Интер и Бенфика, а в Бразлия освен за родния си клуб е играл за Фламенго и Крузейро.

Снимки: Gettyimages