  1. Sportal.bg
  2. Сантос
  Сантос си връща Габигол

Сантос си връща Габигол

  • 2 яну 2026 | 07:15
  • 1354
  • 0
Сантос си връща Габигол

Ръководството на Сантос възнамерява да поднови изтеклия договор на 33-годишния нападател Неймар и да върне в отбора от Крузейро друг свой възпитаник – Габриел Барбоса, известен като Габигол.

Сантос е близо до постигане на споразумение и с двамата нападатели, като е възможно привличането им да бъде обявено в един и същи ден.

Неймар се завърна в Сантос, където започна футболната си кариера, през януари 2025 година През изминалия сезон той записа 11 гола и 4 асистенции в 28 мача във всички турнири.

Неймар ще удължи договора си със Сантос
Неймар ще удължи договора си със Сантос

Договорът на звездата със Сантос изтече на 31 декември. В момента той е контузен, но планира да се възстанови навреме, за да участва на Световното първенство през лятото.

Колкото до Габигол, той имаше неуспешни периоди в Европа с екипите на Интер и Бенфика, а в Бразлия освен за родния си клуб е играл за Фламенго и Крузейро.

Снимки: Gettyimages

