  Сантос
  2. Сантос
Неймар претърпя операция на коляното

  22 дек 2025 | 21:42
Нападателят на Сантос Неймар претърпя операция на коляното, съобщават от бразилския клуб. 33-годишният бразилец се възстанови от контузия в края на сезона, като през ноември скъса менискус на лявото коляно.

Тази сутрин Неймар се подложи на артроскопия. Операцията е била успешна и нападателят съвсем скоро ще започне възстановяването си.

Неймар иска на Световното и отправи послание към Анчелоти
Бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен е реализатор номер 1 на бразилския национален отбор със 79 попадения.

Сантос запази мястото си в елита на бразилския футбол, след като завърши на 12-то място в Бразилейро Betano. Тимът на Неймар приключи сезона с три поредни победи.

