Неймар е обмислял да сложи край на кариерата си

Нападателят на Сантос Неймар е обмислял да спре с футбола след последната си контузия, според баща му и агент Неймар да Силва Сантос-старши.
„Той получи контузия на менискуса и медиите съобщиха новината, преди дори да сме говорили, оставяйки празнота в съзнанието му. Беше твърде много... Дойдох в къщата на сина ми. „И така, как си?“ Той се обърна към мен и каза: „Не мога да го понеса повече. Хайде да направим операцията. Татко... Дори не знам дали си струва. Що се отнася до мен, писна ми.“
Казах: „Синко, ако искаш операцията, за да можем да се съсредоточим върху възстановяването ти и да се оправиш, с теб съм.“ На следващата сутрин той започна да тренира, стреляйки наляво и надясно... После ме погледна и поклати глава: „Мисля, че мога да го направя.“ Той излезе и вкара. „Когато вкара, ме погледна и каза, че ще стигне докрай“, каза бащата на футболиста в YouTube канала “Rafa Tecla T”.
Според ESPN, се очаква Неймар да се възстанови до началото на сезон 2026 в Бразилия в края на януари. Договорът му със Сантос е до 31 декември тази година.
През миналия сезон Неймар отбеляза 11 гола и направи 4 асистенции в 30 мача, а Сантос завърши на 12-то място в Бразилейро Betano.
Снимки: Imago