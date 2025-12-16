Популярни
Неймар е близо до нов договор

  • 16 дек 2025 | 20:17
  • 325
  • 0

Неймар е в напреднали преговори със Сантос за нов договор. Настоящият контракт на бразилската звезда изчита в края на месеца. Според “ESPN” ръководството на клуба вече е постигнало договорка с бащата и агент на играча Неймар-старши и футболистът ще подпише ново споразумение, според което ще остане за още шест месеца, тоест до Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.

33-годишният Неймар в момента е на почивка в САЩ. Въпреки че имаше проблеми с контузия в лявото коляно, той помогна на Сантос да запази мястото си в бразилския елит, след като вкара четири гола в последните три шампионатни срещи.

Очаква се бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен да се подложи на атроскопия на коляното преди края на годината. Процедурата е минимално инвазивна хирургическа операция и очакваното време за възстановяване е около един месец. Неймар се надява през лятото да участва за четвърти път на световно първенство.

