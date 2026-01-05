Барселона скоро решава за Кансело, той е готов на сериозен компромис, за да се върне при каталунците

Ръководството на Барселона ще се възползва от пътуването на отбора до Саудитска Арабия за Суперкупата на Испания, за да проведе ключови разговори. Очаква се съвсем скоро спортно-техническият щаб да реши дали да си върне португалския национал Жоао Кансело, съобщава "Мундо Депортиво". Ако се стигне до положително решение, делегация на клуба ще преговаря на място с Ал-Хилал за неговото привличане под наем.
Кансело се връща в Европа, Интер е пръв на опашката
Както е известно, португалецът иска да напусне саудитския клуб, където играе твърде малко след като се завърна от контузията си. Според "Мундо" Кансело има голямо желание да се завърне в Барселона и е готов да се откаже от значителна част от солидната си заплата в Ал-Хилал.
Добре известно е, че Барселона пък търси да подсили защитата си през зимния трансферен прозорец. Въпреки това, както и през последните няколко сезона, клубът отново ще бъде ограничен от финансовия феърплей.
Привличането на Кансело изглежда осъществимо, въпреки че португалецът получава близо 15 милиона евро нетно на сезон, което сега би било наполовина заради средата на кампанията. Твърде вероятно е при завръщане в Барселона под наем Ал-Хилал също да поеме част от възнаграждението му.
Към Кансело интерес не липсва, като най-големият конкурент на Барселона изглежда Интер, който пък може да предложи на Ал-Хилал централните защитници Стефан Де Фрай и Франческо Ачерби – позиция, която саудитският тим иска да подсили.
Знаейки предварително, че Кансело е склонен да се присъедини към Барса и че отказът му от голяма част от заплатата би го вместил във финансовия феърплей на клуба след отписването на контузения Андреас Кристенсен, спортното ръководство начело с Флик, Деко и президента Лапорта трябва да постигне консенсус. Преди да започнат преговори с Ал-Хилал по време на престоя в Саудитска Арабия, те трябва да решат дали португалецът е най-необходимият играч за Барса, или да продължат да проучват пазара за централен защитник, имайки предвид, че зимният трансферен прозорец току-що отвори.
Приоритет за германския треньор е привличането на централен защитник с ляв крак, но тъй като пазарът в момента не предлага такъв, който да отговаря на нуждите на треньора и на финансовия феърплей на клуба, ще трябва да се прецени дали дефицитът може да бъде покрит с вече наложения Жерар Мартин, Пау Кубарси, Ерик Гарсия и евентуалното завръщане на Роналд Араухо в близко бъдеще.
Евентуално привличане на Кансело би могло да спомогне и за по-голяма конкуренция по фланговете, както и за използване на Жул Кунде в центъра на отбраната при нужда.
